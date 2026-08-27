فتح باب تسجيل الرغبات السبت المقبل وبحد أدنى 50% للمرحلة الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - قرر مكتب التنسيق ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026, بحد أدنى 50% للنظامين الحديث والقديم ، وكذلك الطلاب المُتخلفين من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 29/8/2026 حتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026 على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد

https://tansik.digital.gov.eg

وأوضح مكتب التنسيق، سيتم تأجيل إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة لهذا العام 2026، ليتم إعلان نتيجة ترشيحات هذه المرحلة كاملة.