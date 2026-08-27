73438 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73438 شهيدا و174447 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء (5 شهداء جدد، و2 متأثران بإصابتيهما)، و10 مصابين.
وقالت إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1303 شهداء و4336 مصابا، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا.
وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم.
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