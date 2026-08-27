الدولار يرتفع
ارتفع الدولار اليوم بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها قراءة للتضخم عززت قليلًا التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وذلك قبيل ندوة جاكسون هول السنوية لمسؤولي البنك المركزي هذا الأسبوع.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.21% إلى 99.12 نقطة، متجها لتسجيل أكبر مكسب يومي منذ السادس من أغسطس، فيما تراجع اليورو 0.16% إلى 1.1655 دولار.
وتراجع الين الياباني 0.11% مقابل الدولار إلى 159.34 ينًّا للدولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.3601 دولار، متجها لتسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ الثالث من أغسطس.
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