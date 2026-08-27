مصرع 3 متهمين بسرقة حمولة نقل أثناء سيرها فى مواجهة مع الشرطة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - لقي 3 متهمين مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء مداهمة أمنية لضبطهم لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة حمولة سيارة نقل أثناء سيرها على الطريق العام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت قيام المتهمين بتنفيذ واقعة سرقة من سيارة نقل أثناء سيرها بأحد الطرق، حيث جرى تحديد هويتهم وأماكن اختبائهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم.

وبعد استكمال التحريات وتحديد مكان اختباء المتهمين بمنطقة القلج، انتقلت مأمورية أمنية مكبرة إلى موقع وجودهم، إلا أنه فور شعورهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة.

وتعاملت القوات مع مصدر إطلاق النيران وفقا للإجراءات المتبعة، وأسفر تبادل إطلاق الرصاص عن مصرع المتهمين الثلاثة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تنفيذ عملية سرقة بطريقة وصفت على نطاق واسع بأنها أشبه بمشاهد أفلام الأكشن.

وأظهر الفيديو المتهمين وهم يستقلون سيارة نصف نقل، ويلحقون بسيارة نقل أخرى محملة بالبضائع أثناء سيرها على الطريق، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على الحمولة ومغادرة المكان.

وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها، إلى أن تم التوصل إلى المتهمين ورصد أماكن تواجدهم، قبل تنفيذ المداهمة الأمنية التي انتهت بمصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع القوات.