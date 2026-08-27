غداً غلق باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس بمحافظة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - تُغلق مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، غداً الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، باب التقديم للتحويلات الإلكترونية بين المدارس، وذلك بعد انتهاء المهلة الاستثنائية التي تم منحها للطلاب الذين لم يستجيبوا خلال الفترة السابقة، وخاصة القادمين من المحافظات الأخرى.

تفاصيل فتح المهلة الاستثنائية قبل العام الدراسي الجديد

وكانت المديرية قد أعادت فتح باب التحويلات اعتباراً من يوم الجمعة الماضي 21 أغسطس، لإتاحة فرصة أخيره أمام أولياء الأمور لإتمام إجراءات تحويل أبنائهم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

تعليم القاهرة يُشدد على سرعة تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن قرار إعادة فتح التحويلات جاء بهدف التيسير على أولياء الأمور ومراعاة ظروف الطلاب الوافدين من خارج القاهرة، مشددة على ضرورة الإسراع في تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية قبل غلق السيستم بنهاية عمل غدٍ الخميس.