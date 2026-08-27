مهدى سليمان رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - حصل مهدى سليمان حارس مرمى الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق أول انتصار فى الموسم الجديد على حساب البنك

وحقق فريق الزمالك أول فوز له في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد، بعدما تغلب على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق محمد نصر، لاعب البنك الأهلي، بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف حسام أشرف الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 86،ثم اختتم أحمد عبد الرحيم إيشو أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة "90+5".

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري، بعدما تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

ويقود محمد الغازي الطاقم التحكيمي لمباراة البنك الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من الدوليين يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب كمساعدين، وعمرو السيد حكمًا رابعًا، بينما يتولى الدوليان وائل فرحان وشريف عبد الله مسؤولية تقنية الفيديو.

الزمالك يتفوق على البنك الأهلي في تاريخ المواجهات

التقى الزمالك والبنك الأهلي في 13 مباراة سابقة بمختلف البطولات، حقق خلالها الفريق الأبيض 8 انتصارات، مقابل فوز وحيد للبنك الأهلي، بينما حسم التعادل 4 مواجهات.

وسجل لاعبو الزمالك 21 هدفًا خلال هذه المباريات، فيما أحرز البنك الأهلي 13 هدفًا، في مواجهات اتسمت بالندية والإثارة بين الفريقين.