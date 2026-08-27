ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (9) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.