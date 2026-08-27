اعتقال رئيس دولة أسبق في قضايا فساد

اعتقال رئيس دولة أسبق في قضايا فسادأعلنت السلطات الأرمينية، يوم الثلاثاء، فتح قضية جنائية بحق الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، فيما أفادت تقارير باعتقاله ونقله إلى لجنة مكافحة الفساد لإجراء التحقيقات.

وذكرت قناة “Yerevan Today” أن كوتشاريان اقتيد في وقت مبكر من صباح الامس إلى لجنة مكافحة الفساد، فيما أكد مكتبه نقله من قبل المحققين إلى اللجنة.

وقالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة الفساد مارينا أوغانيانيان إن السلطات تجري، في إطار قضية جنائية تتعلق بجرائم فساد، عمليات تفتيش وإجراءات تحقيق أخرى في عشرات العناوين.

وأعلنت النيابة العامة في أرمينيا لاحقاً فتح قضية جنائية ضد كوتشاريان، ووجهت إليه ثلاث تهم هي “إساءة استخدام السلطة” و”تلقي الرشوة” و”غسل الأموال”.

وفي وقت لاحق، أفاد موقع “24news.am” بنقل كوتشاريان إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، برفقة عناصر من جهاز الأمن القومي.

وبالتزامن مع ذلك، نفذت عناصر من جهاز الأمن القومي الأرميني عملية تفتيش لمنزل ليفون كوتشاريان، عضو البرلمان عن فصيل المعارضة “هاياستان” ونجل الرئيس الأسبق.

ونشر عضو الحزب ميسروب مانوكيان مشاهد قال إنها تظهر عناصر من جهاز الأمن القومي وهم يحاولون دخول منزل ليفون كوتشاريان، مشيراً إلى أن العملية بدأت قرابة الساعة السابعة صباحاً، وأن التعليمات صدرت من قاعة البرلمان.

وأضاف مانوكيان أن ثلاثة أطفال قاصرين كانوا موجودين داخل المنزل أثناء العملية.

وشغل روبرت كوتشاريان منصب رئيس أرمينيا بين عامي 1998 و2008.