ضبط سيدتين بالجيزة لاستغلال طفلين في أعمال التسول واستجداء المارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات وبرفقتها طفل بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بأحد الشوارع بالجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمنشور ونجلتها، وتبين أن لكل منهما معلومات جنائية، ومقيمتان بالجيزة، وبرفقتهما نجل الثانية البالغ من العمر 22 يومًا، ونجل شقيقها البالغ من العمر 6 سنوات.

وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما باستغلال الطفلين في ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.