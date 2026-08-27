عبد العاطي ونائب وزير الخارجية الأمريكي يبحثان تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية واحتواء تصعيد المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 10:29 صباحاً -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مايكل ريجاس نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد يوم الأربعاء 26 أغسطس في إطار مواصلة الاتصالات بين القاهرة وواشنطن وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة وسبل دفعها قدما في مختلف المجالات. وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.

وتطرق النقاش إلى أهمية تطوير التعاون المصري الأمريكي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشدد الجانبان على المكانة التي تحظى بها الشراكة بين القاهرة وواشنطن باعتبارها ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناولت المباحثات التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والمستجدات الإقليمية في ظل تصاعد التوترات. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التحركات والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق الأزمات.

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية واللجوء إلى الحوار في التعامل مع الأزمات الإقليمية. كما شدد على أهمية تكثيف التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع بما يعزز فرص الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.