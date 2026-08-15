العلمين تستضيف بطولة العربية للجودو للعام الرابع على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 05:21 مساءً - تقام البطولة العربية للجودو في الساحل الشمالي للعام الرابع على التوالي، خلال الفترة من 17 وحتى 21 أغسطس الجاري، بمشاركة واستضافة أكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب أسرهم والوفود المشاركة، في واحد من أكبر التجمعات الرياضية بالمنطقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «يلا ساحل» أن نسخة هذا العام تشهد العديد من المفاجآت والفعاليات الرياضية الاستثنائية، والتي بدأت باستضافة أسطورة الجودو العالمي والبطل الفرنسي تيدي رينر، بطل العالم والبطل الأولمبي عدة مرات، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للاعبي الجودو المصريين والعرب للاحتكاك بأحد أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وشارك تيدي رينر اللاعبين خبراته خلال مسيرته العالمية، كما قدم لهم مجموعة من التكتيكات والأساليب الفنية المتطورة، إلى جانب عدد من النصائح المستمدة من تجربته الاحترافية، بما يوفر تجربة رياضية وتعليمية مميزة للجيل الجديد من لاعبي الجودو.

كما تم تشييد واحد من أضخم بساطات الجودو خصيصا لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاعبين والمنافسات، مع توفير تجهيزات متكاملة لاستقبال الوفود المشاركة وأسرهم، وتقديم تجربة رياضية وتنظيمية تليق بحجم البطولة وأهميتها.

وتأتي استضافة البطولة ضمن رؤية «يلا ساحل» التي تستهدف تقديم مفهوم مختلف للموسم الصيفي في الساحل الشمالي، بحيث لا يقتصر على الحفلات والفعاليات الترفيهية، وإنما يقدم أجندة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة والثقافة وأنماط الحياة المختلفة.

وتسعى «يلا ساحل» من خلال استضافة البطولات الرياضية والنجوم العالميين إلى تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة إقليمية ودولية لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وجذب آلاف الزوار والرياضيين وأسرهم من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، بما يدعم السياحة الرياضية ويسهم في الترويج للساحل الشمالي كواحدة من أبرز الوجهات الصيفية على ساحل البحر المتوسط.