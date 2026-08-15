تضم مشروعات خدمية وتنمويةعملاقة .. محافظ شمال سيناء يصدق على الخطه الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 09:33 مساءً -

أعلن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2027/2026، الخاصة لتنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.

وأشار محافظ شمال سيناء أن جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها داخل مدينة العريش تشمل : تطوير ورفع كفاءة رصف شارع سنترال المساعيد ابتداء من شارع الإذاعة حتى الطريق الدائري بطول 1 كيلو متر وعرض 22 متر وانارته، تطوير ورفع كفاءه رصف طريق حي العبور من شارع مديرية الزراعه حتى شارع المطار بطول 1.250 كم.

رفع كفاءة وصف الطرق الداخلية والارصفة والإنارة العامة للمرحله الرابعة مرحله أولى بطول واحد ونص كيلو متر، ورصف شوارع الرابطة بين طريق الفاتح وشارع القاهرة من شارع الغاز القديم حتى شارع 23 يوليو انترلوب، عدد 12 وصله عرض 8 متر، تطوير ورفع كفاءة رصف الطرق المحصوره بين شارع شكري القوتلي وشارع جسر الوادي الغربي بمنطقه بركه حليمه باجمالي طول اثنين وربع كم.

اضاف محافظ شمال سيناء أن المشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تشمل انشاء دار ضيافه بالمساعيد بمركز العريش ، رفع كفاءو مبنى الوحدة المحليه لقرية الميدان بمدينه العريش ، انشاء مبنى الحمله الميكانيكية لمجلس مدينة العريش مرحلة ثانية، انشاء منظومة اطفاء حريق لمبنى اداره المرور انشاء استراحه لكبار الزوار بمدينه العريش.

وحسب المحافظ تضم الخطة، انشاء مبنى للحمله الميكانيكية للديوان العام بمدينة العريش، تطوير منظومة الإنارة العامة بمدينة العريش بتوريج عدد 3000 كشاف إناره ليد.

وأكد محافظ شمال سيناء أن جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها داخل مدينة بئر العبد تشمل : إحلال وتجديد ورصف شارع عبد الجبار بمدينة بئر العبد بطول 8 كيلو متر وعرض 8 متر، إحلال وتجديد ورصف شارع ابراهيم درويش بمدينه بئر العبد 680 متر، احلال وتجديد ورصف شارع الجمعيو الخيرية بمدينة بئر العبد" انترلوك" بطول 32 متر وعرض 8 متر.

وشارع سوق الخميس بمدينة بئر العبد بطول كيلو و 350 متر، إحلال وتجديد ورصف شارع احميد بمدينه بئر وتجديد ورصف شارع عدلي اليماني بمدينه بئر العبد بطول واحد كيلو و 35 متر، إحلال وتجديد ورصف شارع محطة الأتوبيس بطول 670 متر بمدينة بئر العبد، احلال وتجديد ورصف شارع ابني بيتك بالغزلان،

وتشمل مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، احلال وتجديد مبنى الوحده المحلية بمساحه 15 في 20 بقرية الخربه، احلال وتجديد مبنى الوحده المحلية بمساحه 15 ب 20 بقرية الأحرار، انشاء استراحه الضباط والافراد والجنود بنقطه اطفاء بئر العبد

وأشار محافظ شمال سيناء أن جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها داخل مدينة الشيخ زويد تشمل : احلال وتجديد نقطه اطفاء الشيخ زويد بالكامل، انارة الطريق الدولي من الشلاق حتى الخروبة بطول 15 كيلو متر، توريد عدد 300 كشاف ليد موفر قدره 150 وات كمرحلة أولى + سلك بطول 10 كيلو متر قطر 35 مم وعدد ثلاث محولات قدره 220 وات + 3 لوحة مفاتيح لمركز مدينه الشيخ زويد،.

وتضم مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالشيخ زويد ، انشاء ورصف طرق داخلية بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد بطول واحد كيلو متر وعرض 7 متر تطوير ورفع كفاءه منظومه الاناره للطريق الدائري ابو طويله بتوريد مهمات ومستلزمات اناره وتركيب اعمده بالمشتملات بمدينه الشيخ زويل رفع كفاءه طريق الفندق السكه الحديد بمدينه الشيخ زويد بطول كيلو متر.

انشاء ورصف طريق سوق الثلاثاء الهواشله بمدينه الشيخ زويد بطول 750 متر وعرض 7 متر، تطوير ورفع كفاءه منظومه الاناره بحي الزهور بتركيب اعمده بالمشتملات احلال وتجديد مبنى استراحة مجلس المدينه.

كما أكد محافظ شمال سيناء انه سيتم تنفيذ جميع العمليات بمدينه الحسنة بمنطقة وسط سيناء وتشمل : إنشاء سور حول مبنى الصمود والتحدي بالحسنه سور سماوي بطول 140 متر بارتف٩اع 3 متر، تطوير ورفع كفاءه منظومة الإنارة بقرية وادي العمر بمركز الحسنة، تطوير ورفع كفاءه منظومه الإنارة بقرية أم شيحان بمركز الحسنة.

و تطوير ورفع كفاءه منظومة الاناره بقريه الغرقدة بمركز الحسنة ، تطوير ورفع كفاءه منظومه الإنارة بقرية بئر بدا بمركز الحسنه، إنشاء استراحة داخل سور مجلس مدينة الحسنه بمساحة 300 متر دورين بالمشتملات توصيل مرافق وتوريد أساس.

سيتم تنفيذ جميع العمليات بمدينة نخل، تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة بقريو النثيله بمركز نخل، تطوير ورفع كفاءة منظومو الإناره بقريو الخفجه بمركز نخل، تطوير ورفع كفاءه 1 و2 بقرية النثيله بمركز نخل، إحلال وتجديد الوحدة المحليه بقرية التمد بمركز نخل، إنشاء ورفع كفاءة مبنى استراحات للعاملين بمجلس مدينة نخل، وانشاء مبنى تجاري محلات تجاريه بمدينه نخل جميع العمليات المشموله بالفطق الاستثماريه.

وأوضح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء انه سيتم تنفيذ جميع العمليات بمدينه رفح تجميل مدخل تجمع الحسينات المطله وابو شنار، انشاء ورصف الطريق المؤدي الى مجمع المدارس بمدينة رفح الجديدة بطول واحد كم و 700 متر.