أخبار اليمن : العدو يعاود استهداف صعدة

دوت الخليج -

العدو يعاود استهداف صعدة

عاود العدو السعودي استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة. العدو يعاود استهداف صعدةعاود العدو السعودي استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي استهدف بقصف صاروخي ومدفعي منطقة بني صياح والقرى المجاورة لها في مديرية رازح. وكان العدو السعودي قد استهدف خلال الساعات الماضية بقصف صاروخي منطقة بني صياح مخلفا أضرار في مزارع المواطنين، كما استهدف بقصف مدفعي مديرية الظاهر الحدودية.

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