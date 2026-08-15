الشعب يحلّق في الصدارة.. وحيداً
واصل فريق شعب حضرموت حضوره القوي في الدوري اليمني لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على جاره المكلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.
سجل أهداف الشعب كل من محمد فوزي في الدقيقة الرابعة، وحيدر أسلم في الدقيقة 64، والخضر الدوح في الدقيقة 89.
وارتفع رصيد شعب حضرموت، الذي حقق فوزه التاسع على التوالي في الدوري إلى 29 نقطة، ليواصل تحلّيقه في الصدارة بجدارة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه التضامن.
في المقابل، تجمّد رصيد المكلا عند 19 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه خسارته الرابعة توالياً.
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