أخبار مصرية

الداخلية تكشف تفاصيل تعرض فتاتين للتحرش بإحدى الحفلات بالساحل الشمالي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الداخلية تكشف تفاصيل تعرض فتاتين للتحرش بإحدى الحفلات بالساحل الشمالي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 07:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الزعم بتعرض فتاتين للتحرش بإحدى الحفلات بالساحل الشمالى بمطروح.

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٥ الجارى تبلغ لقسم شرطة العلمين من (طالبة جامعية ، وشقيقتها - مقيمتان بنطاق محافظة الجيزة) بتضررهما من تداول أخبار ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الزعم بتعرضهما للتحرش خلال تواجدهما بحفلة بإحدى القرى السياحية بدائرة القسم " على خلاف الحقيقة" بصورة مسيئة لهما ، وأن ما حدث كان نتيجة للتزاحم الشديد للمشاركين بالحفل ، ولم يتهما أحد بالتحرش بهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا