لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 03:29 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل بشركة "مطاحن الأخوة المتحدين" أحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنتاج الدقيق البلدي المدعم؛ وذلك أثناء جولته الموسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح، حيث كان في استقباله الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى شرح حول الطاقة التشغيلية للمطحن ونطاق التوزيع، حيث يخدم نحو 52 مخبزاً بحصة شهرية تبلغ نحو 900 طن من الدقيق، إلى جانب 112 مستودعاً للدقيق بحصة شهرية تبلغ نحو 1020 طناً، فيما تغطي عمليات التوزيع عدداً من مراكز ومدن المحافظة، تشمل مرسى مطروح، ورأس الحكمة، والضبعة، والنجيلة، وبراني، والسلوم، وسيوة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي انتظام تطبيق منظومة الخصم المباشر الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة على حركة وتداول الدقيق المدعم، وتنظيم وتسريع العمليات المالية والمحاسبية بين مختلف أطراف المنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وضمان وصول الكميات المخصصة إلى مستحقيها، مع الحفاظ على انتظام إمدادات المخابز ومستودعات الدقيق دون تأثر.