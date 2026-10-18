أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا مجزرة سحار بصعدة

حصيلة جديدة لضحايا مجزرة سحار بصعدة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 28 مواطنًا بينهم نساء وأطفال اليوم، نتيجة استهداف طيران العدو السعودي منزل مواطن في مديرية سحار بمحافظة صعدة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن طيران العدو استهدف منزل المواطن علي القحم بمديرية سحار، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم خمسة أطفال وامرأتان وإصابة 19 آخرين، بينهم 11 طفلًا وثمان نساء، بعضهم في حالة حرجة، كحصيلة أولية.
وأكد البيان أن فرق الإنقاذ ما تزال تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض، مجددّا التأكيد على أن الاستهداف المباشر للأعيان المدنية، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويضاف إلى سلسلة جرائم الحرب في اليمن التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين.
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