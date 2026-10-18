"منتدى مصر" يقرأ التحول التنموي من زوايا جديدة....​من تشخيص التحديات إلى هندسة الحلول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - ​يشهد مفهوم المنتديات والمؤتمرات الوطنية في مصر تحولاً جذرياً في أساليب الطرح والتناول، حيث تجاوزت الجلسات الحوارية النمط التقليدي المعتمد على عرض الإنجازات والسياسات الرسمية، للعبور نحو مرحلة أكثر عمقاً ترتكز على قياس الأثر المجتمعي المباشر وبناء الوعي المستدام.

​ويعكس هذا التوجه الجديد في إدارة الحوار الوطني صياغة رؤية استراتيجية تتكامل فيها البيانات الرقمية المحدثة مع تجربة المواطن المعيشية والقراءة الأكاديمية المتخصصة، لمواكبة متطلبات المرحلة وتحدياتها.وهى نوع من أنواع الديموقراطية الحديثة واشراك المواطن فى صناعة القرار .

​وجاءت في مقدمة المحاور المبتكرة التي طرحتها النقاشات، الزاوية المتعلقة بربط التنمية المستدامة ببناء وعي الطفل والمواطن الصغير. وأكدت الطروحات أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى لا بد أن توازيها منظومة متكاملة لصياغة العقل والوعي، من خلال دمج نماذج القدوة الحقيقية في المناهج والأنشطة، وربط المفاهيم المجتمعية كالعدالة والمسؤولية والانضباط ببرامج تطبيقية مبكرة لحماية النشء من التأثيرات الافتراضية غير المنضبطة.

​ولم تتوقف الرؤية الجديدة عند حدود رصد الفجوات التنموية أو الاكتفاء بالتشخيص، بل انتقلت إلى اعتماد منهجية "هندسة الحلول التنفيذية". وتقوم هذه المنهجية على تحويل التوصيات والأفكار المجتمعية إلى برامج عمل محددة بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، بما يضمن دمج المخرجات ضمن خطط الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

​ويهدف هذا المسار إلى إرساء نموذج يعزز المشاركة المجتمعية القائمة على الأدلة، ويوفر آليات مستدامة لتقييم مدى وصول عائدات التنمية إلى مختلف الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً بدقة عالية.