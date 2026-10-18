دوت الخليج -

صنعاء: أجواء المملكة غير آمنة

حذّرت القوات المسلحة اليمنية، الموظفين والعاملين والمواطنين من الاقتراب من المنشآت النفطية السعودية. صنعاء: أجواء المملكة غير آمنةحذّرت القوات المسلحة اليمنية، الموظفين والعاملين والمواطنين من الاقتراب من المنشآت النفطية السعودية. وأكد مصدر عسكري أن أجواء المملكة السعودية غير آمنة باستثناء أجواء "مكة المكرمة والمدينة المنورة" وقد أعذر من أنذر. وأشار المصدر بحسب وكالة سبأ، إلى أنه تجنبًا للخسائر ننصح المساهمين في شركة أرامكو بسحب أسهمهم قبل فوات الأوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء: أجواء المملكة غير آمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.