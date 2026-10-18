أخبار اليمن : 74,475 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

74,475 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,475 شهيدًا و175,517 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 7 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد، و25 مصابًا.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,517، فيما بلغ عدد المصابين 5,400، بينما وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 839.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.