الأرصاد الجوية: غدا طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 06:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 8 أغسطس 2026، طقسا مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة المتوقعة

​القاهرة الكبرى: العظمى 36، المحسوسة 38.

​الوجه البحري: العظمى 35، المحسوسة 37.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 35.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33، المحسوسة 37.

​شمال الصعيد: العظمى 38، المحسوسة 40.

​جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42.

​الظواهر الجوية

​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​نشاط رياح: أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد - العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر.

​فرص سقوط أمطار: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.