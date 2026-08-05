إتاحة رابط موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - اتاح موقع التنسيق الإلكترونى، باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى.

وأكد مكتب التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

91.25 % حد أدنى لعلمى علوم

وأعلنت وزارة التعليم العالى، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية علوم 292 درجة بنسبة مئوية 91.25% بإجمالى عدد طلاب 23154 طالبا، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية رياضيات 275.5 درجة بنسبة مئوية 86.09% بإجمالى عدد طلاب 16046 طالبا، وسجل الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 71.56% بإجمالى عدد طلاب 55567 طالبا.

وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026 للنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.