خطفت ياسمين، ابنة النجم التونسي ظافر العابدين، الأنظار خلال ظهورها برفقة والدها ووالدتها المغنية البريطانية جوان فاريل في العرض الخاص لفيلمه السينمائي "صوفيا" في مصر، حيث تحوّل حضور العائلة على السجادة الحمراء إلى واحدة من اللحظات اللافتة في الأمسية. وبعيداً عن الأجواء السينمائية والاحتفاء بالعمل الجديد، استقطبت إطلالة ياسمين اهتمام المتابعين، بفضل اختيارها الأنيق الذي جمع بين الأنوثة والبساطة واللمسات الكلاسيكية.

وجاء ظهور الشابة إلى جانب والدها في مناسبة تحمل أهمية خاصة بالنسبة إليه، إذ لا يقتصر دوره في الفيلم على البطولة، بل يتولى أيضاً التأليف والإخراج والإنتاج، في تجربة سينمائية جديدة تعكس طموحه في تقديم أعمال تتجاوز حدود الإنتاج المحلي وتصل إلى جمهور عالمي.

يشكل فيلم "صوفيا" محطة مهمة في مسيرة ظافر، فهو يجمع فيه أربع مهام فنية، إذ يتولى البطولة والتأليف والإخراج والإنتاج، ضمن إنتاج تونسي- بريطاني مشترك.

وتدور أحداث الفيلم حول "هشام"، وهو رجل تونسي يعيش في بريطانيا، ويتزوج من امرأة إنكليزية تدعى "إميلي"، وينجب منها طفلة اسمها "صوفيا". لكن حياته تنقلب عندما يصبح مهدداً بالترحيل إلى تونس بسبب وضع إقامته، فيضطر إلى الابتعاد عن زوجته وابنته.

وبعد مرور خمس سنوات، تقرر "إميلي" السفر مع ابنتها إلى تونس بحثاً عن زوجها "هشام"، قبل أن تتحول الرحلة إلى سلسلة من الأحداث الغامضة بعد اختفاء "صوفيا،" لتبدأ رحلة البحث وسط الأسرار والأكاذيب والخيانة.

ويشارك ظافر العابدين في بطولة الفيلم: جيسيكا براون فيندلاي، وجوناثان هايد، وهبة عبوك، وقيس الستي، وزياد عيادي، وسعاد بن سليمان. ومن المقرر أن يبدأ عرضه التجاري في مصر اليوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026.