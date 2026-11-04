منتخب سيدات اليد يبدأ رحلة التحدي في أمم أفريقيا.. السفر إلى تونس 30 نوفمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:57 مساءً - حدد الاتحاد المصري لكرة اليد موعد سفر بعثة منتخب مصر للسيدات إلى تونس، استعدادًا للمشاركة في منافسات النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وأكد عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن بعثة المنتخب ستغادر القاهرة يوم 30 نوفمبر الجاري، لبدء الاستعدادات النهائية لخوض المنافسات القارية، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على اللقب.



مصر في المجموعة الأولى بأمم أفريقيا

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الكونغو والرأس الأخضر وبنين، في مجموعة يسعى خلالها المنتخب الوطني لحجز بطاقة التأهل ومواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة.



وجاء توزيع مجموعات البطولة الأربع على النحو التالي:



المجموعة الأولى: مصر، الكونغو، الرأس الأخضر، بنين.

المجموعة الثانية: السنغال، الجزائر، غينيا، لا ريونيون.

المجموعة الثالثة: تونس، الكاميرون، رواندا، زامبيا.

المجموعة الرابعة: أنجولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المغرب، مالي.

وتترقب الجماهير المصرية مشاركة منتخب السيدات في البطولة القارية، على أمل تقديم مستويات قوية وتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية، في ظل المنافسة المنتظرة بين أبرز منتخبات القارة السمراء.