الأهلي وبيراميدز ضمن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وغياب الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 07:29 مساءً - كشف موقع Africa Soccer Zone، المتخصص في أخبار وشؤون كرة القدم الأفريقية، عن قائمة أفضل 10 أندية في أفريقيا هذا الأسبوع، والتي شهدت تواجد ناديي الأهلي وبيراميدز، بعد المستويات التي قدمها الفريقان خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب نادي الزمالك.

من ناحية أخرى، كشف موقع Africa Soccer Zone، المتخصص في أخبار وشؤون كرة القدم الأفريقية، عن التشكيل المثالي للدوريات الأفريقية خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر الجاري.

وشهد التشكيل المثالي تواجد محمود مرعي، مدافع فريق بيراميدز، ليكون اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي نجح في حجز مقعده ضمن التشكيلة، في تأكيد على المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي اختيار محمود مرعي ضمن الأفضل في الدوريات الأفريقية، ليعكس تألقه على المستوى الدفاعي ومساهمته في ظهور بيراميدز بشكل مميز، بعدما لفت الأنظار بأدائه خلال الفترة التي شملها تقييم الموقع الأفريقي.

بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، التي أُقيمت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن وقوع بيراميدز في المجموعة الرابعة، والتي ضمت إلى جانب بيراميدز، أندية الهلال السوداني والمغرب الفاسي المغربي وحوريا كوناكري الغيني.

كشف موقع Africa Soccer Zone، المتخصص في أخبار وشؤون كرة القدم الأفريقية، عن قائمة أفضل 10 أندية في أفريقيا هذا الأسبوع، والتي شهدت تواجد ناديي الأهلي وبيراميدز، بعد المستويات التي قدمها الفريقان خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب نادي الزمالك.

بيراميدز يتفوق على الأهلي في قائمة أفضل أندية أفريقيا

واحتل بيراميدز المركز الثاني في قائمة أفضل الأندية الأفريقية، خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة، ليواصل الفريق السماوي حضوره بين كبار القارة، بينما جاء النادي الأهلي في المركز الثامن بالقائمة، متفوقاً على صن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني.

بيراميدز وصيف أفضل أندية أفريقيا

وجاء تواجد بيراميدز في المركز الثاني ليعكس المكانة التي وصل إليها الفريق على الساحة الأفريقية، بعدما فرض نفسه بين أبرز أندية القارة، خلف سيمبا التنزاني الذي تصدر ترتيب الأفضل هذا الأسبوع.

وضمت المراكز الأولى أيضاً أندية أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وكولومب سبورتيف، وويليتي، ومولودية الجزائر، في قائمة شهدت تنوعاً بين أندية شمال ووسط وجنوب القارة.

الأهلي يتفوق على صن داونز ويانج أفريكانز

وعلى الجانب الآخر، حل النادي الأهلي في المركز الثامن ضمن قائمة أفضل 10 أندية أفريقية، متفوقاً على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني، اللذين تواجدا في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، بينما جاء ظهور الأهلي في القائمة ليؤكد استمرار حضوره ضمن نخبة الأندية الأفريقية، رغم احتلاله مركزاً متأخراً عن بيراميدز في تصنيف هذا الأسبوع.

