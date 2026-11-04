أخبار اليمن : 3 عمليات عسكرية يمنية في العمق السعودي

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3 عمليات عسكرية يمنية في العمق السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية صباح اليوم في العمق السعودي. 3 عمليات عسكرية يمنية في العمق السعوديأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية صباح اليوم في العمق السعودي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة نفّذت ثلاث عمليات بالعمق السعودي، استهدفت العملية الأولى رادارًا في شبه جزيرة القحمة شمالي جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وأشار إلى أن العملية الثانية استهدفت معسكر عاكفة في نجران بصاروخ باليستي وحققت هدفها بنجاح. وأكد العميد سريع، أن العملية الثالثة استهدفت مبنى قيادة وسيطرة حرس الحدود في جيزان بصاروخ باليستي وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدو السعودي.

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