غدًا.. منتخب مصر 2010 يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام قبل السفر إلى تونس لخوض تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بقيادة مديره الفني عبدالستار صبري، مرانًا مفتوحًا أمام وسائل الإعلام في الثالثة عصر غد الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعداداته للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وقرر الجهاز الفني السماح لممثلي وسائل الإعلام بحضور المران وتصوير أول 15 دقيقة من التدريبات، لمتابعة استعدادات المنتخب قبل مغادرة القاهرة والتوجه إلى تونس لخوض منافسات التصفيات القارية.

ويواصل المنتخب استعداداته خلال الفترة الحالية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، وتحقيق نتائج إيجابية تضمن له المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.