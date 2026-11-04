٤ وصفات لتفتيح الايدين والرجلين

لو بتعاني من اسمرار الايد والرجلين، النهاردة هنشارك معاكم ٤ وصفات طبيعية لتفتيحهم بمكونات طبيعية.

1- مقشر العرقسوس :

هتحتاجي:

- ٣ معالق كبيرة عرقسوس بودر.

- معلقة كبيرة شوفان.

- ماية.

اخلطي العرقسوس والشوفان وضيفي الماية بالتدريج للحصول على عجينة متجانسة، ووزعي المقشر ده على الايدين والرجل، ودلكيهم من ٣ - ٤ دقايق، وبعدها اغسليهم بماية باردة، كرري الوصفة دي يوميا وهتلاحظي النتيجة خلال اسبوع واحد بس.

الطريقة دي تعتبر من اقوى العلاجات الطبيعية لتفتيح الايدين والرجلين، العرقسوس معروف بخصائصه الفعالة في تفتيح البشرة، لانه بيحتوي على مركب بيساعد على تقليل الميلانين، كمان يعتبر واقي طبيعي بيحمي البشرة من اشعة الشمس الضارة، كمان الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في العرقسوس بتساعد على تهدئة البشرة المتهيجة.

2- وصفة قشر البرتقان :

هتحتاجي:

- قشر برتقان مجفف ومطحون.

اخلطي معلقتين كبار من قشر البرتقان مع كمية كافية من اللبن للحصول على عجينة سميكة، ووزعي الخليط على الايدين والرجلين وسيبيه لحد ما ينشف جزئيا، بعدها بللي اطراف صوابعك بالماية وابدئي بتدليك ايديكي ورجليكي، وبعدها اشطفيهم بالماية، وللحصول على افضل النتايج استخدمي المقشر ده يوميا لمدة اسبوع.

البرتقان غني بفيتامين سي اللي بيلعب دور مهم في تفتيح ونضارة البشرة، البرتقان كمان بيساعد على تعزيز انتاج الكولاجين، وده بيحافظ على مرونة البشرة وشبابها.

واللبن غني بحمض اللاكتيك اللي بيحتوي على خصائص طبيعية بتساعد على تفتيح البشرة.

٣- وصفة الزبادي وماية الورد :

هتحتاجي:

- زبادي.

- ماية ورد.

- جلسرين.

اخلطي كميات متساوية من الزبادي وماية الورد، وضيفي لهم معلقة صغيرة جلسرين، امزجي المكونات كويس للحصول على خليط شبه قوام اللوشن، ووزعي الخليط على الايدين والرجلين ودلكيه لحد ما البشرة تمتصه تماما، وسيبيه طول الليل واغسليه الصبح، كرري الوصفة دي بانتظام وهتلاحظي النتايج خلال ٧ ايام.

الزبادي يعتبر علاج فعال لتفتيح البشرة، لانه بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بينظم انتاج الميلانين وبيمنع تغير لون البشرة، وبيساعد كمان على ترطيب البشرة.

وماية الورد بترجع للبشرة توازن درجة الحموضة الطبيعي وبيهدي البشرة المتهيجة.

٤- وصفة خشب الصندل :

هتحتاجي:

- معلقة كبيرة من خشب الصندل المطحون.

- معلقة كبيرة طماطم مهروسة.

- كام نقطة من عصير الليمون.

اخلطي المكونات مع بعض كويس، ووزعي الخليط على بشرتك سيبيه لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة، وبعدها اغسليه بالماية الباردة.

خشب الصندل يعتبر وسيلة طبيعية لتفتيح البشرة، والطماطم بتحتوي على خصائص تفتيح طبيعية بتساعد على تفتيح البقع الغامقة، واثار الشمس، والتصبغات، واختلاف لون البشرة.