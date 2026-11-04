أخبار اليمن : النائب الثاني لرئيس المؤتمر يواسي آل الناموس

النائب الثاني لرئيس المؤتمر يواسي آل الناموسبعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلىالحاج/ محمد مصلح الناموس، واولاده، وكافة آل الناموس، بمديرية النادرة محافظة إب، وذلك بوفاة نجله الاستاذ/ توفيق محمد مصلح الناموس، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

واشار الدكتور لبوزة الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من قيادات المؤتمر الشبابية والتنظيمية المؤثرة بمديرية النادرة، وما تميز به من حضور سياسي واسهام مجتمعي وخدمي واسع.

وعبّر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"،،،