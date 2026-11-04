محافظة الجيزة: نقل كوبري مشاة سلم ميت عقبة الأسبوع المقبل لمسافة 140 مترًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنفيذ أعمال نقل كوبري مشاة سلم ميت عقبة، الذي يربط منطقة المنيرة الغربية بشارع السودان، لمسافة (140) مترًا في اتجاه مطلع كوبري أحمد عرابي، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، لتعارض موقعه الحالي مع مشروع «باب مصر» الجاري تنفيذه ضمن استكمال المشروع القومي لمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، بنطاق حي المنيرة الغربية، وتنفيذ الأنفاق والممرات اللازمة لربط شارع السودان بمحور كمال عامر أسفل المحطة.

وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من تنفيذ سلم المشاة الجديد بالموقع البديل، وتزويده بوسائل السلامة والأمان، من خلال تنفيذ سور حماية بطول رصيف المشاة وتركيب أعمال الإنارة اللازمة، إلى جانب تنفيذ مطبات تهدئة لضمان سلامة المواطنين أثناء العبور.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رئيسي حيي المنيرة الغربية والعجوزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة النقل، لضمان انتظام حركة المشاة وتيسير انتقال المواطنين، نظرًا للأهمية الحيوية للكوبري وما يشهده من كثافات على مدار اليوم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المواطنين وإرشادهم إلى المسار الجديد.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام تشغيل كوبري المشاة بالسلم البديل وتيسير حركة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ أعمال النقل أو عقب تشغيله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشاة وانسيابية الحركة بالمنطقة.