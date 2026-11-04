أخبار اليمن : "في مرمى قواتنا"... تـحـذيـر عــاجــل مـن صـنـعــاء

"في مرمى قواتنا"... تـحـذيـر عــاجــل مـن صـنـعــاءدعا مصدر عسكري المستثمرين في السعودية، إلى الحذر من مصيدة أرامكو الاستثمارية، كونها في مرمى القوات المسلحة اليمنية.

وأكد المصدر أن التوزيعات المرتفعة قد تكون مصيدة للمستثمرين إن حجبت المخاطر أو أوحت باستقرار وهمي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن 97 بالمائة من توزيعات أرامكو غير فعلية كونها تعود لحصة النظام السعودي في الشركة ولا توزع على المساهمين.

وأوضح المصدر العسكري بحسب وكالة سبأ، أن توجه أرامكو للاقتراض بـ 10 مليارات دولار يستدعي إعادة فحص وضعها المالي وسط مخاطر استهداف منشآتها.

ولفت إلى أن بريق التوزيعات لا ينبغي أن يحجب حقيقة المخاطر أو يغني عن التقييم الدقيق لمركز الشركة.. مؤكدا أن العبرة بقدرة الشركة على توليد الأرباح واستدامتها مستقبلاً وليست بحجم الموزع اليوم.