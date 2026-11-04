دراسة طبية: القهوة قد تقلل خطر ألزهايمر

يبدو أن القهوة قد تقدم فوائد تتجاوز زيادة التركيز والتغلب على النعاس، إذ تشير أبحاث واسعة إلى ارتباط تناوله باعتدال بتحسن الصحة الإدراكية وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة مع انتشار مرض ألزهايمر. ورغم عدم وجود وسيلة مؤكدة تمنع الإصابة بالمرض، فإن بعض العادات الغذائية قد تسهم في دعم صحة الدماغ، بحسب تقرير نشره موقع "Health".

يرى خبراء أن القهوة من أكثر المشروبات التي دُرست علاقتها بالصحة الإدراكية، وتشير نتائج عدد من الدراسات الرصدية إلى أن تناولها باعتدال قد يرتبط بانخفاض احتمالات التراجع المعرفي.

وفي دراسة واسعة نُشرت عام 2026، وتابعت أكثر من 131 ألف شخص لمدة وصلت إلى 43 عاماً، ارتبط استهلاك كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً بأداء إدراكي أفضل وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

ووفق اختصاصية الأشعة العصبية إيمر ماك سويني، ارتبط الاستهلاك الأعلى للقهوة المحتوية على الكافيين بانخفاض خطر الخرف بنسبة 18% مقارنة بالاستهلاك الأقل.

وقد يرجع ذلك إلى احتواء القهوة على مجموعة من المركبات النباتية، أبرزها الكافيين وأحماض الكلوروجينيك والبوليفينولات، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، وقد تساعد على حماية الخلايا والأوعية الدموية من التلف المرتبط بالإجهاد التأكسدي.

كيف يؤثر الكافيين في صحة الدماغ؟

لا تقتصر فوائد القهوة المحتملة على مضادات الأكسدة، إذ تشير أبحاث أولية إلى أن الكافيين قد يؤثر في بعض العمليات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ومنها تراكم بروتين "أميلويد بيتا" وبروتين "تاو"، اللذين يرتبط اختلالهما بالتغيرات العصبية المصاحبة للمرض.

كما قد يساعد الكافيين على تحسين حساسية الإنسولين ووظيفة الأوعية الدموية، وهما عاملان يرتبطان بالصحة الأيضية والإدراكية.

لكن هذه التأثيرات لا تزال موضع دراسة، ولا تعني أن شرب القهوة يمنع تراكم البروتينات المرتبطة بألزهايمر أو يوقف تطور المرض.

للاستفادة من الفوائد المحتملة دون التأثير سلباً في النوم، يوصي الخبراء بالانتباه إلى الكمية والتوقيت وطريقة التحضير. وتشير الدراسة إلى أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً ارتبط بأفضل النتائج الإدراكية، دون أن يعني ذلك أن زيادة الكمية تحقق فوائد أكبر.