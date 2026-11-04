فخامة الرئيس السيسى يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي ويمنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة "تحدي القراءة العربي" في دورته العاشرة لعام ٢٠٢٦، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد عثمان والسيدة مي عبد العزيز، والدَي الطالبة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فخامة الرئيس جدد تهنئته للطالبة المصرية على هذا الإنجاز المشرف، كما وجّه التهنئة إلى أسرتها التي وفّرت البيئة الداعمة والمحفزة لتحقيق هذا التميز. وتبادل سيادته الحديث مع الطالبة ووالديها، مشجعاً إياها على مواصلة الدراسة والاهتمام باللغة العربية.

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن فخامة الرئيس منح الطالبة ميار عثمان نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وأكد السيد الرئيس، في هذه المناسبة، أن الطالبة ميار عثمان تمثل قدوةً ونموذجاً يُحتذى به، وأن تكريم إحدى بنات مصر المتميزات يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النماذج الملهمة من أبناء الوطن من النابغين والمتفوقين والموهوبين، والتعريف بإنجازاتهم وتقدير تفوقهم في مختلف المجالات. كما أكد سيادته اهتمام الدولة باللغة العربية، والارتقاء بمستوى تدريسها في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن فخامة الرئيس استمع إلى بيت من الشعر ألقته الطالبة ميار عثمان، كما التُقطت صورة تذكارية لسيادته مع الطالبة ووالديها. ومن جانبها، أعربت الطالبة ميار عثمان عن خالص شكرها وتقديرها للسيد الرئيس على هذا الاستقبال الكريم وما حظيت به من اهتمام وتكريم، مؤكدة أن هذا الدعم والتشجيع يمثلان حافزاً كبيراً لها لمواصلة مسيرة التميز وتشريف مصر، كما يشكلان دافعاً للنابغين والشباب بوجه عام لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتحقيق المزيد من النجاحات.