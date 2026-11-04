إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة تفتتح حديقة القوات المسلحة بالحلمية بعد إنتهاء أعمال تطويرها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 07:29 مساءً - استمراراً لجهود التطوير والتحديث بالمنشآت الإجتماعية والخدمية التابعة للقوات المسلحة والتى تسعى لتقديم خدماتها المختلفة للعسكريين والمدنيين بمختلف محافظات الجمهورية،إفتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة حديقة القوات المسلحة بالحلمية بمحافظة القاهرة وذلك بعد تطويرها وتحديثها وفقاً لأرقى المستويات الخدمية .

بدأ الإفتتاح بعرض تقديمى للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه داخل الحديقة من تطوير، فضلاً عن إستعراض أعمال التنسيق الحضارى المتميز ، تلاها جولة تفقدية داخل الحديقة أظهرت الخدمات الترفيهية الراقية التى تقدمها للمترددين عليها .