نتائج 9 مباريات برابع جولات دوري الأبطال

نتائج 9 مباريات برابع جولات دوري الأبطالواصل باريس سان جيرمان حامل اللقب انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مضيفه فياريال بستة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة مساء الثلاثاء، فعزز صدارته للترتيب برصيد 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة، في حين أخفق أستو فيلا بمواصلة حصد النقاط الكاملة بالخسارة على أرض برشلونة 0-3، وحقق البايرن فوزاً جديراً بأرض أتلتيكو، ويحسب لمانشستر يونايتد العودة الكبيرة أمام روما من تأخر بهدفين إلى فوز بالثلاثة.

وحسم سان جيرمان أمر النقاط الثلاث خلال ثماني دقائق بين الدقيقتين 9 و17 بتسجيله أربعة أهداف كاملة تناوب عليها جواو نيفيز وديسيري دوي وسيني مايولو وفابيان رويز، وعاد الإسباني رويز ليعزز بالخامس عند الدقيقة 50، وأكمل ديفيد بولي السداسية في الدقيقة 79، ليعادل الباريسي الفوز الأعلى حتى الآن في البطولة بعد فوز أستون فيلا على فنربخشة في الجولة الثانية، وتوقف فياريال عند النقطة الثالثة.

وانتزع برشلونة الإسباني المركز الثاني مؤقتاً من أستون فيلا الإنجليزي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة بعد مباراة محترمة للفيلانز وخاصة في الشوط الأول الذي انتهى بهدف وحيد سجله لامين يامال عند الدقيقة 7، وفي الثاني عزز رافينيا بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و65، وبذلك سجل برشلونة انتصاره الثالث، بينما تلقى أستون فيلا هزيمته الأولى وكلاهما يملك 9 نقاط.

وتغلب بايرن ميونيخ الألماني على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون مقابل سجلهما لينارت كارل وكونراد لايمر في الدقيقتين 54 و74، بذلك وصل البافاري إلى النقطة الثامنة مقابل 4 نقاط فقط للأتلتي.

وعاد مان يونايتد الإنجليزي من بعيد عقب تأخره أمام ضيفه روما الإيطالي بهدفي ماتياس سولي ودونييل مالين في الدقيقتين 11 و18 من جزاء قالباً النتيجة إلى فوز بالثلاثة في الشوط الثاني فقلص برونو فيرنانديز بالهدف الأول في الدقيقة 58 من جزاء قبل أن يسجل ماتياس كونيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و86، ليحقق اليونايتد الفوز الثاني رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بينما خسر روما للمرة الثانية على التوالي بالطريقة ذاتها والأول أمام ريال مدريد ليقف عند النقطة الرابعة.

وحقق لاسك لينز النمساوي فوزاً سهلاً على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية دون ردّ والشوط الأول 3-0 وهو الفوز الثاني للفريق النمساوي رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي سلوفان أحد فريقين لم يحصدا أي نقطة محتلاً المركز الأخير.

وتابع إنتر ميلان الإيطالي صحوته فسجل انتصاره الثاني على التوالي وهذه المرة على أرض فينيورد الهولندي بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل له يان بيسيك في الدقيقة 8 وفرانشسكو إسبوزيتو في الدقيقة 34 وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 54، وبذلك رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط على حين اكتفى فينيورد بـ3 نقاط.

وانتهى لقاء بودوغيلميت النرويجي وليل الفرنسي بالتعادل السلبي ليحصل الأخير على النقطة الأولى بينما رفع الأول رصيده إلى 4 نقاط،

وبلغ سبورتنغ لشبونة البرتغالي النقطة التاسعة بفوزه على مضيفه شاختار الأوكراني بهدف نظيف، سجله عيسى دومبيا في الدقيقة 59 وتوقف الخاسر عند 4 نقاط.

وتغلب غلطة سراي التركي على ضيفه شتوتغارت الألماني بهدفين دون ردّ، سجلهما ألكسي باتراكوف في الدقيقتين 12 و15، فرفع الفائز نقاطه إلى 6، بينما توقف رصيد الخاسر عند 7 نقاط.