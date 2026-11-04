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يستعد النجم أحمد مكي للقاء جمهوره في المملكة العربية السعودية من خلال المسرحية الكوميدية الجديدة «في حتة تانية»، التي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري، على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي.
وكشف الحساب الرسمي لموسم الرياض عن البوستر الدعائي للمسرحية، الذي تصدره الفنان أحمد مكي بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، وسط أجواء كوميدية تعكس طبيعة العمل، الذي يُنتظر أن يقدم تجربة مسرحية مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، بمشاركة مصطفى غريب ومصطفى خاطر ومن إنتاج آلاء الغزالي.
ويأتي العرض ضمن البرنامج الفني والترفيهي لموسم الرياض، الذي يستقطب مجموعة من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي، ويقدم للجمهور عروضًا مسرحية متنوعة تجمع بين الكوميديا والترفيه.
ويُعد أحمد مكي واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث حقق نجاحات جماهيرية كبيرة من خلال أعماله السينمائية والتليفزيونية، ومن أبرزها سلسلة أفلام «إتش دبور» و«طير إنت» و«لا تراجع ولا استسلام»، إلى جانب مسلسل «الكبير أوي» بأجزائه المختلفة، الذي حقق انتشارًا واسعًا لدى الجمهور العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مكي يعود إلى المسرح بـ"في حتة تانية" ضمن فعاليات موسم الرياض يستعد النجم أحمد مكي للقاء جمهوره في المملكة العربية السعودية من خلال المسرحية الكوميدية الجديدة في حتة تاني إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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