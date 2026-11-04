فخامة الرئيس السيسي يستمع إلى بيت من الشعر تلقيه بطلة تحدي القراءة العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - استمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على لقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام (2026)، إلى بيت من الشعر ألقته الطالبة، كما شجعها فخامته على مواصلة الدراسة والاهتمام باللغة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس، اليوم، الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام (2026)، التي أُقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.