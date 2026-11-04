حسين عبداللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر 2009 أمام الإمارات في نهائي كأس الخليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:57 مساءً - كشف حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، عن التشكيل الرسمي للفراعنة الصغار لمواجهة منتخب الإمارات، في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة، وسط طموحات مصرية بحسم اللقب والتتويج بالكأس.

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر كالتالي: مالك عمرو في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع عادل علاء وآدم يوسف ومحمد السيد ومحمد جمال، بينما يقود خط الوسط كل من أحمد بشير وعمر عبدالرحيم ودانيال تامر وأحمد صفوت وأدهم حسيب، فيما يتولى خالد محمود قيادة الخط الهجومي للفراعنة الصغار. وعلى مقاعد البدلاء: يجلس كل من محمد عبيد، وعبدالعزيز محمود، وأمير حسن، وعزت عبدالمعز، وسيف كريم، وآدم القزاز، وزياد سعودي، ويوسف عبدالله، وسيف أمير، وعبدالعزيز خالد، وخالد مختار.



الفراعنة الصغار على بعد خطوة من التتويج بكأس الخليج



ووصل منتخب مصر مواليد 2009 إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي في البطولة، نجح خلاله في تجاوز العديد من التحديات، وقدم لاعبوه مستويات مميزة عكست تطور الأداء الجماعي والانسجام بين عناصر الفريق.

وظهر الفراعنة الصغار بشخصية تنافسية قوية على مدار مباريات البطولة، مستفيدين من الروح القتالية والالتزام التكتيكي، إلى جانب الجهود الفنية للجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف.

ويخوض المنتخب المواجهة النهائية أمام الإمارات بهدف إنهاء رحلته المميزة بأفضل صورة ممكنة، وانتزاع اللقب الخليجي وإضافة إنجاز جديد لكرة القدم المصرية على مستوى الناشئين.