أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو يتنافسون في دراما رمضان 2027 يشهد موسم دراما رمضان 2027 منافسة قوية بين عدد كبير من النجوم الذين يسعون إلى جذب اهتمام الجمهور وحجز مكانة م إقرأ المزيد

يشهد موسم دراما رمضان 2027 منافسة قوية بين عدد كبير من النجوم، الذين يسعون إلى جذب اهتمام الجمهور وحجز مكانة مميزة في خريطة المشاهدة من خلال أعمال درامية جديدة ومتنوعة، في الموسم الذي يُعد الأبرز على مدار العام. لكن وسط هذه المنافسة، تبرز مواجهة كوميدية من نوع خاص تجمع أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو.

استقر كل أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، على تقديم مسلسل من بطولته، ليخوض الثلاثي منافسة مختلفة تكتسب أهمية خاصة لدى الجمهور، الذي اعتاد رؤية الثلاثي معًا منذ انطلاق تجربتهم الفنية عام 2008، وتعلق بالأعمال الكوميدية التي قدموها بأفكار غير تقليدية وبعيدة عن المألوف، قبل أن ينفصلوا فنيًا عام 2016، ويتجه كل منهم إلى تجربة مختلفة في مشواره الفني.

أحمد فهمي

يخوض الفنان أحمد فهمي منافسات رمضان 2027 من خلال مسلسل "نجم الموسم"، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، وأحمد رمزي، وعدد آخر من الفنانين يُجري التعاقد معهم، والعمل من تأليف ضياء محمد، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

هشام ماجد

أما الفنان هشام ماجد، فيواصل تصوير مسلسله الجديد "17 متر"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في عمل يتكون من 15 حلقة، ويجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنانة هنادي مهنا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد.

شيكو

وفي المقابل، يستعد الفنان شيكو لخوض موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل "مصلحة الجوازات"، الذي يجمعه بالفنانة نسرين أمين، وينتمي أيضًا إلى نوعية الأعمال المكونة من 15 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج حسين عسيري، ومن المقرر عرضه عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد خلال الموسم الرمضاني المقبل.