ياسمين عبد العزيز توجه رسالة خاصة لمن يكرهونها وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز لبعض الأشخاص وصفتهم أنهم يحاربونها ويحاولون جعل الجمهور يكرهها.وعلى هامش تكريم إقرأ المزيد

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز لبعض الأشخاص وصفتهم أنهم يحاربونها ويحاولون جعل الجمهور يكرهها.

وعلى هامش تكريمها في حفل جوائز The best قالت ياسمين عبد العزيز: "الناس دي لما بتحاربك بيبقوا عايزين يوقعوك أو يقعدوك في البيت أو يكرهوا الناس فيك، بعض الناس أنا منهم الموضوع دا بيقلب معايا بتحدي".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "أن أنا ببقى عايزة اشتغل أكتر وأنجح أكتر عشان لأ أنتوا مش هتوقعوني ومش هتحاربوني ومش هتقعدوا تعملوا كده وتكرهوا الناس فيا أنا هنجح وهكمل، دا سبب كبير جدا إن أنا لغاية دلوقتي ناجحة لو مفيش حد بيحاربني عادي ممكن اشتغل وخلاص".

وخلال الحفل نفت ياسمين عبد العزيز وجود خلاف بينها وبين الفنانة منى زكي وقالت: "أنا مش هتكلم دا بالنسبالي تفاهة، موضوع أنا ومنى زكي دا بالنسبالي تافه منى أختي وصاحبتي من زمان وأي حد عايز يوقع بينا ما يوقعوا".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز نافست في موسم رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان".

مسلسل "وننسى اللي كان" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

كما عرض لها في صيف 2026 فيلم "خلي بالك من نفسك".

فيلم "خلي بالك من نفسك" من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف شريف الليثى وإخراج معتز التونى.