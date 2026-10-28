أرملة هاني شاكر تتصدر الترند في أول تصريحات تلفزيونية بعد وفاته تصدرت السيدة نهلة توفيق أرملة الفنان الراحل هاني شاكر الترند عبر محركات البحث وكذلك منصات التواصل الاجتماعي إقرأ المزيد

تصدرت السيدة نهلة توفيق، أرملة الفنان الراحل هاني شاكر، الترند عبر محركات البحث وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أول تصريحات تلفزيونية لها، منذ رحيله في شهر مايو الماضي، حيث تحدثت عن اللحظات الأخيرة من حياته، وحقيقة دخوله في غيبوبة قبل الرحيل.

وحول الساعات الأخيرة في حياته، أوضحت أن وفاة هاني شاكر كانت مفاجئة بالنسبة لها، نافية ما تردد عن دخوله في غيبوبة مطولة، حيث سافرت برفقة العائلة والأولاد إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء علاج طبيعي مكثف، في مركز متخصص بعد نجاح خطة العلاج في مصر، وخرج بالفعل من العناية المركزة وانتقل إلى غرفة عادية وقضى 48 ساعة مع أبنائه بصحة جيدة وكامل وعيه، إلى أن تعرض فجأة لأزمة حادة في التنفس أدت إلى وفاته.

وأكدت أنه لم يترك وصية بعينها قبل وفاته، قائلة: "بعد ما طلع من العناية المركزة لغرفة عادية، كان قاعد عادي، ونتكلم ونتناقش، لكن بعد أقل من 48 ساعة جات له أزمة نفس فقط، فالنفس كان هيروح فابتدوا يضغطوا على القلب جامد، ودخلوه العناية المركزة تاني، ودي كانت آخر حاجة.. لكن هو عمره، والحمد لله إن ربنا ما طوّلش عليه".

وقالت نهلة توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، إن هاني شاكر كان يتمتع بتركيبة إنسانية استثنائية وطاغية جعلته قريباً من قلوب الناس في الحزن والفرح، موضحة أن محبيه يشعرون وكأن فرداً من عائلتهم قد رحل، لما عُرف عنه من صدق وطيبة ودفء مشاعر بعيداً عن أي افتعال.

وتابعت: "ده إنسان استثنائي فعلاً، وتركيبة صعب تتواجد كتير بصراحة، ويمكن كل اللي قرب منه عرف ده، وعنده حتة إنسانية طاغية بصراحة، أصل لو فنان من غير إنسانية بيبقى ناقص كتير".

مضيفة: "يمكن ده اللي أثر في الناس أوي، ولما يقابلوني يقولوا لي إحنا حاسين مش إن واحد بنحبه وفنان يعني رحل، في كتير رحلوا، لكن هاني كان رفيق حزن وفرح في حياتنا على مدى أجيال، كل اللي قابله طوال حياته كان بيحس بدفء مشاعر، وصدق وطيبة.. مش بيفتعل أو بيمثل".