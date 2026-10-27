النجوم يتألقون في حفل جوائز The best أقيم مساء الإثنين 26 أكتوبر حفل توزيع جوائز The best تحت سفح الأهرمات.حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلا إقرأ المزيد

أقيم مساء الإثنين 26 أكتوبر حفل توزيع جوائز The best تحت سفح الأهرمات.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة ومنهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وهنا الزاهد ومصطفى شعبان وفيفي عبده ومنى الشاذلي وإنجي علي وباسم سمرة ورضوى الشربيني وشيكو وياسمين عز ومحمد ثروت وهنا الزاهد ومحمد لطفي وجنات وأحمد سعد ومنة فضالي وهدى الإتربي وبيسان إسماعيل وغيرهم من النجوم.

وحصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز على 3 جوائز خلال الحفل وهي أفضل ممثلة دراما وأفضل ممثلة سينما وأفضل مسلسل 30 حلقة.

فيما حصل كريم فهمي على جائزة أفضل ممثل دراما وشيكو على جائزة أفضل ممثل كوميدي، كما فاز الفنان مصطفى شعبان بجائزة نجم الدراما الجماهيرية وعبر عن سعادته وشعوره المختلف بهذا التكريم لأنه الأول له بعدما أصبح أبا وأهداه لابنته وزوجته.

وحصلت رضوى الشربيني على جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج للمرأة، فيما حصلت منى الشاذلي على جائزة أفضل برنامج فني وإنجي علي حصلت على جائزة أفضل مذيعة إذاعية وياسمين عز أفضل مذيعة منوعات.

شهد الحفل الظهور الأول للفنانة فيفي عبده في حدث فني بعد غيابها لفترة طويلة بسبب كسر قدمها ومرورها بظروف أسرية صعبة، واصطحبت معها ابنتها عزة مجاهد وحفيدتها شهد.

وحصلت الفنانة جنات على جائزة النجمة الذهبية في المزيكا كما تم تكريم الفنان أحمد سعد وغيرهم من النجوم.