مهرجان الجونة السينمائي يمنح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن منح النجمة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي، في الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بموقع "إنستجرام" بيانا جاء فيه: "في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، نحتفي بمنى زكي وبمسيرتها الفنية المميزة وإسهاماتها الممتدة في السينما المصرية والعربية، بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وأضاف البيان: "على مدار عقود، صنعت منى زكي مسيرة متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح، اتسمت بالفضول والشجاعة والرغبة في رؤية العالم من زوايا مختلفة. فمنذ بداياتها على خشبة المسرح، وحتى الشخصيات العديدة التي قدمتها على الشاشة، واصلت خوض تجارب جديدة، واستكشاف الجوانب الإنسانية، وتحدي نفسها مع كل دور".

وتابع البيان: "في مهرجان الجونة السينمائي، نؤمن بأن لكل حكاية وجهة نظر. واليوم، نحتفي بفنانة منحتنا عبر أعمالها العديد من وجهات النظر، وما زالت مسيرتها تساهم في تشكيل الطريقة التي نرى بها حكاياتنا ونشاركها ونتذكرها".

يذكر أن منى زكي يعرض لها حاليا فيلم "الجواهرجي"، الذي يعيدها للتعاون مع محمد هنيدي.

فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويُعد أحد أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم صيف 2026، خاصة مع عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات من النجاحات التي جمعتهما على الشاشة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.