احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد جاك هيداري الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك على هامش حضور الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الجديدة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بلقاء الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ، مشيدًا بمشاركته بصفته الرئيس المشارك للاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأهمية الاستفادة من حضوره لبحث فرص الاستثمار والتعاون مع مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات.

وأضاف "مدبولي" أن هذه التطورات تتيح فرصًا غير مسبوقة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي، ودفع عجلة الابتكار. كما أنها تفرض، في الوقت ذاته، تحديات متزايدة تتعلق بحوكمة استخدام هذه التقنيات، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، والبنية التحتية الرقمية، وهذا بالإضافة إلى تداعياتها على أسواق العمل والتوازنات الاقتصادية الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تدرك أهمية هذه التحولات، وقد سعت إلى تبني نهج وطني شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، يحقق التوازن بين دعم الابتكار والتطور التكنولوجي من جهة، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات من جهة أخرى؛ ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراك الدولة لما يمثله الذكاء الاصطناعي من فرص لمصر وشبابها، وهو ما يتطلب حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لضمان الاستفادة من هذه الفرص، والتعامل مع ما يفرضه من تحديات.

وفي ضوء ذلك، لفت "مدبولي" إلى إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، ثم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة من (2025–2030)، فضلًا عن العمل على تطوير الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تستهدف بناء مجتمع رقمي شامل، مضيفًا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تتجاوز التركيز على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وبناء صناعة وطنية متكاملة قادرة على تطوير التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية؛ لترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وتطرق أيضًا إلى دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في هذا الشأن، مؤكدًا أنه يعمل على بناء صناعة مستدامة للذكاء الاصطناعي مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيئة التمكينية والبيانات، كما أنه يتولى متابعة تنفيذ وتحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الوزراء، في حديثه كذلك، إلى اهتمام الدولة بجذب الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات الضخمة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروعات حيوية أخرى.

وخلال اللقاء، تطرّق الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ إلى التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتأثير الناجم عنه في قطاعات مختلفة، وما ينطوي عليه من فرص هائلة وتحديات أيضًا.

ونوه السيد/ "جاك هيداري" إلى الفرص الكبيرة المتاحة من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتقدمة، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها، ولا سيما في مجالات دعم التجارة، وريادة الأعمال، والطاقة، والبحث العلمي، والصناعة، وغيرها، لافتًا إلى أن الشركة على استعداد لمشاركة تجاربها ونماذجها في هذه القطاعات المتنوعة مع الجانب المصري.

وأشاد الرئيس التنفيذي بالفرص والإمكانات المتاحة في مصر، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وكذا الفرص الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، والتطلع إلى تعظيم القدرات المصرية في هذا المجال من خلال تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

فيما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أثناء اللقاء، إلى وجود فرص مؤكدة للتعاون مع شركة SandboxAQ في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه سيتم البناء على تلك الفرص خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزارات الأخرى، والجهات المعنية في مصر.

وأضاف الوزير أنه سيتم ترتيب عدد من اللقاءات لمسئولي الشركة مع نظرائهم خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على تكثيف التشاور من أجل تعزيز تواجد الشركة في مصر، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في عدد من القطاعات ذات الأولوية.