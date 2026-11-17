احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - حرصت الجماهير المصرية الموجودة في مالاوي على التوجه إلى استاد بينجو الوطني بمدينة ليلونجوي، لمساندة منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام أصحاب الأرض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت مدرجات الملعب ظهور الأعلام المصرية وسط أجواء مليئة بالحماس، حيث حرص المشجعون على تشجيع لاعبي الفراعنة وتحفيزهم قبل انطلاق المباراة، في مشهد يعكس مساندة الجماهير للمنتخب الوطني رغم إقامة اللقاء خارج الديار.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى خروج المنتخب بنتيجة إيجابية ومواصلة سلسلة انتصاراته، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، خاصة بعد التفوق الكبير على منتخب مالاوي في مواجهة الذهاب بخمسة أهداف دون مقابل.

أحد المشجعين

اسرة مصرية في المدرجات

الجماهير المصرية

جانب من الحضور المصري

جماهير مصر

علم مصر في المدرجات

مشجعي المنتخب

وأعلن علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة مالاوي، التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وأجرى علي ماهر تغييرين عن تشكيل المباراة السابقة وهم الدفع بكريم حافظ على حساب أحمد فتوح ومروان عطية على حساب زيزو.

تشكيل مصر ضد مالاوي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: محمد الشناوي،مهدي سليمان،طارق علاء،أحمد فتوح،محمود الونش،محمود مرعي،زيزو،محمود صابر،محمد شحاتة،إبراهيم عادل،هيثم حسن،حمزة عبد الكريم.

ويدخل منتخب مصر مواجهة مالاوي وهو متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة الدولي، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، ثم تكرار النتيجة ذاتها أمام مالاوي في الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب المجموعة بعد مرور ثلاث جولات كالتالي:

1. مصر: 7 نقاط.

2. أنجولا: 7 نقاط.

3. مالاوي: 3 نقاط.

4. جنوب السودان: دون نقاط.