رئيس طرابزون سبور يكشف كواليس انتقال محمد صلاح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 12:36 مساءً - كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، تفاصيل جديدة بشأن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، متحدثًا عن الأجواء التي صاحبت الصفقة وانعكاساتها على النادي والمدينة، إلى جانب أهمية العلاقات بين الجماهير المصرية والتركية.

رئيس طرابزون سبور يرحب بالجماهير المصرية

وجه دوغان رسالة إلى الجماهير المصرية، أعرب خلالها عن تقديره للشعب المصري، داعيًا المشجعين إلى زيارة مدينة طرابزون والاستمتاع بمعالمها، إلى جانب متابعة محمد صلاح خلال مشاركته مع الفريق.

وأكد رئيس النادي أن الجماهير المصرية ستكون موضع ترحيب، مشيرًا إلى أن طرابزون تتطلع إلى استقبال أعداد كبيرة من المشجعين القادمين من مصر خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح أمانة لدى طرابزون

وشدد أرطغرل دوغان على أهمية وجود محمد صلاح داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن النادي سيحرص على توفير أفضل الأجواء للاعب خلال تجربته الجديدة.

وأوضح أن إدارة طرابزون سبور تقدر مكانة النجم المصري لدى الجماهير، وتعهدت بالاهتمام به والعمل على توفير كل ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة.

الصفقة تعزز العلاقات بين مصر وتركيا

وأشار رئيس طرابزون سبور إلى أن انضمام محمد صلاح يمكن أن يسهم في تعزيز الروابط بين النادي والجماهير المصرية، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في مصر والوطن العربي.

كما أبدى رغبته في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تطلعه إلى إقامة علاقات أقوى بين طرابزون سبور والجماهير المصرية.

طرابزون تستعد لاستقبال الجماهير المصرية

وتعول إدارة النادي التركي على الشعبية الكبيرة لمحمد صلاح في جذب مزيد من المشجعين المصريين إلى مدينة طرابزون، وهو ما قد ينعكس على الحركة السياحية والتجارية في المدينة.

وتأمل إدارة طرابزون سبور في أن تتحول متابعة محمد صلاح مع الفريق إلى فرصة للتقارب بين الجماهير المصرية والنادي التركي، إلى جانب التعريف بالمدينة وما تتمتع به من مناطق سياحية.

وفي ختام حديثه، وجه أرطغرل دوغان الشكر للجماهير المصرية على دعمها واهتمامها بالنادي، مؤكدًا تقديره للعلاقة التي يمكن أن تجمع طرابزون سبور بمشجعي محمد صلاح في مصر.