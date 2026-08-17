تامر عبد الحميد: لو كنت ألعب في الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 02:36 صباحاً - أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، أن القيمة المالية للاعبي كرة القدم شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان سيطلب الحصول على 100 مليون جنيه لو كان مستمرًا في الملاعب مع الفريق الأبيض حتى الوقت الحالي.

تامر عبد الحميد يتحدث عن قيمته المالية

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية، إنه يرى أن إمكانياته كانت تؤهله للحصول على مقابل مالي ضخم في ظل الأرقام التي أصبحت تُدفع للاعبين خلال الفترة الحالية.

وأعرب نجم الزمالك السابق عن ثقته في مستواه، موضحًا أنه يعتبر نفسه أفضل من العديد من لاعبي الوسط المدافع الموجودين في الكرة المصرية حاليًا.

الزمالك قادر على المنافسة

وتطرق تامر عبد الحميد إلى وضع الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق يستطيع تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مستندًا إلى اسم النادي الكبير وقوة جماهيره.

وأشار إلى أن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة في ظل وجود أزمات داخل الفريق، إلى جانب عدم اكتمال قوة قائمة اللاعبين بالشكل الذي يحتاجه الزمالك للمنافسة بقوة على مختلف البطولات.

إشادة بإمام عاشور

وتحدث دونجا أيضًا عن إمام عاشور، لاعب الأهلي، مشيدًا بقدراته الفنية ودوره مع الفريق الأحمر.

وأكد أن إمام عاشور يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله من العناصر المؤثرة داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية ستظل قوية خلال الموسم المقبل.

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك

واختتم تامر عبد الحميد حديثه بالتأكيد على صعوبة الموسم الجديد، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في تحقيق نتائج قوية والعودة إلى منصات التتويج، وسط منافسة مرتقبة على البطولات المحلية والقارية.