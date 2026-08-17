سيباستيان بوكونيولي مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب اسكتلندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 02:36 صباحاً - أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم تعيين البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني، خلفًا لستيف كلارك، بعقد يمتد مبدئيًا لمدة عامين، ليبدأ مرحلة جديدة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

بوكونيولي يتولى قيادة اسكتلندا

ويبلغ بوكونيولي 39 عامًا، ويخوض تجربته الأولى على رأس القيادة الفنية لمنتخب وطني، بعدما عمل خلال الفترة الماضية مع عدد من الأندية الأوروبية.

ويستعد المدرب البلجيكي لبدء مهمته مع المنتخب الاسكتلندي خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، عقب رحيل ستيف كلارك عن منصبه بعد فترة شهدت نجاحه في قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا.

حماس الجماهير وراء قبول المهمة

وأعرب بوكونيولي عن سعادته بتولي تدريب المنتخب الاسكتلندي، مؤكدًا أن الحماس الكبير الذي تتمتع به الجماهير كان من الأسباب التي شجعته على خوض التجربة.

وأشار المدرب الجديد إلى أنه سبق له التعرف على الأجواء الجماهيرية في اسكتلندا عندما كان لاعبًا ضمن صفوف منتخب بلجيكا، خلال مواجهة جمعت المنتخبين عام 2013.

تجربة موناكو قبل تدريب اسكتلندا

وينتقل بوكونيولي إلى المنتخب الاسكتلندي بعد تجربة قصيرة مع نادي موناكو الفرنسي، الذي تولى تدريبه قبل رحيله في يونيو الماضي، عقب احتلال الفريق المركز السابع في الدوري الفرنسي وعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقبل تجربته مع موناكو، نجح المدرب البلجيكي في تحقيق إنجاز مهم مع أونيون سان جيلواز، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري البلجيكي، وهو ما ساهم في حصوله على جائزة أفضل مدرب في بلاده.

مسيرة بوكونيولي كلاعب

وسبق لبوكونيولي ممارسة كرة القدم كلاعب في مركز الظهير الأيسر، وارتدى قمصان عدد من الأندية، من بينها ستاندار لييج، ووست بروميتش ألبيون، وبرايتون آند هوف ألبيون.

وبتعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب اسكتلندا، يصبح بوكونيولي ثاني مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الاسكتلندي للرجال، بعد الألماني بيرتي فوجتس الذي قاد الفريق خلال الفترة من 2002 حتى 2004.