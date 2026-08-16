فقدت كارت شحن عداد الكهرباء؟ الخطوات المطلوبة لاستخراج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 11:32 مساءً - يمكن للمشترك الذي فقد كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع استخراج كارت بديل، وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة رسمية باسم «استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد» عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات استخراج كارت شحن بدل فاقد

تبدأ الإجراءات بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم تسجيل الدخول إلى حساب المواطن واختيار خدمة استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد،وتوضح الشركة القابضة أن الخدمة متاحة ضمن الخدمات الإلكترونية للمنصة،بعد اختيار الخدمة، يتم تقديم الطلب وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمشترك والعداد، ثم تظهر تفاصيل الطلب بعد تسجيله، مع إتاحة خيار سداد رسوم الطلب أو إلغاء الطلب.

ما البيانات المطلوبة؟

يجب أن تكون بيانات العداد والمشترك متاحة عند تقديم الطلب، حتى تتمكن شركة توزيع الكهرباء من التحقق من بيانات العداد وإصدار الكارت البديل،وفي حالة عدم القدرة على تنفيذ الطلب إلكترونيًا، يمكن التوجه إلى مركز خدمة الكهرباء التابع لشركة التوزيع وطلب استخراج كارت بدل فاقد وفق الإجراءات المعتمدة.

ماذا تفعل بعد استخراج الكارت؟

بعد استلام الكارت البديل، يتم استخدامه لشحن العداد وفق الوسائل المتاحة. وتوفر الشركة القابضة عدة تطبيقات لشحن العدادات مسبقة الدفع، من بينها Sahl وmyFawry والكهربا خالص،ويفضل الاحتفاظ بالكارت الجديد وإيصال الحصول عليه، وعدم تعريض الكارت للتلف أو الخدش، حتى يظل صالحًا للاستخدام.

هل يمكن استرداد الرصيد الموجود على الكارت المفقود؟

يجب عدم افتراض إمكانية استرداد أي مبلغ تلقائيًا من الكارت المفقود؛ إذ ترتبط بيانات الشحن والرصيد بنظام العداد وقاعدة بيانات المشترك، وتوضح مواصفات منظومة العدادات وجود إجراءات لإصدار كارت بديل وإدارة عمليات الشحن والرصيد إلكترونيًا،لذلك، عند فقد الكارت، الأفضل سرعة إبلاغ شركة توزيع الكهرباء واستخراج البديل بدل محاولة استخدام أي كارت آخر غير مخصص للعداد.

هل استخراج بدل فاقد يتم من المنزل؟

نعم، توجد خدمة إلكترونية رسمية لاستخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ما يتيح بدء الإجراءات إلكترونيًا، وقد تحتاج بعض الحالات إلى استكمال إجراء من خلال مركز الخدمة وفق حالة الطلب.

ماذا تفعل إذا فقدت الكارت أكثر من مرة؟

في حالة تكرار فقد الكارت، يفضل الاحتفاظ به في مكان ثابت وآمن، وتجنب تركه داخل العداد أو في أماكن معرضة للرطوبة أو التلف،كما يمكن تسجيل بيانات العداد ورقم الحساب في مكان آمن لتسهيل إجراءات استخراج كارت جديد عند الحاجة.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضًا قنوات للتواصل مع المواطنين، من بينها الخط الساخن 121، فإن فقد كارت شحن عداد الكهرباء لا يعني فقد القدرة على استخدام العداد، إذ يمكن طلب كارت بديل من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو مركز الخدمة المختص، مع سداد الرسوم المقررة واستكمال البيانات المطلوبة.