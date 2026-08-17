ماركا تشيد بتألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 02:36 صباحاً - حظي المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بإشادة واسعة من صحيفة «ماركا» الإسبانية، بعد ظهوره المميز مع برشلونة خلال مواجهة بازل السويسري، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2 في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

ماركا تبرز تألق حمزة عبد الكريم

وأشادت الصحيفة الإسبانية بالمستوى الذي يقدمه حمزة عبد الكريم خلال الفترة التحضيرية، مؤكدة أن اللاعب يعيش مرحلة مميزة في بداية مشواره مع برشلونة.

وأشارت «ماركا» إلى أن المهاجم المصري يخوض منافسة قوية من أجل الحصول على مكان ضمن حسابات الفريق الأول، خاصة في ظل سعيه لإثبات قدراته أمام الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك.

حمزة عبد الكريم يواصل التسجيل

وبدأ حمزة عبد الكريم مواجهة بازل من على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني بدلًا من الإنجليزي أنتوني جوردون، الوافد الجديد إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد دقائق قليلة من نزوله، تمكن اللاعب المصري من تسجيل الهدف الثاني للفريق الكتالوني، مستغلًا تمريرة من زميله كريم أديمي، ليؤكد قدراته الهجومية أمام الجهاز الفني.

3 أهداف مع برشلونة في المباريات الودية

ورفع حمزة عبد الكريم رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات الودية مع برشلونة استعدادًا للموسم الجديد، بعدما سبق له تسجيل هدفين في شباك برمنجهام سيتي الإنجليزي.

وأصبح اللاعب المصري البالغ من العمر 18 عامًا أحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة، بعدما أظهر فعالية تهديفية واضحة في الدقائق التي حصل عليها.

منافسة قوية على مكان في الفريق الأول

وتمنح هذه البداية المميزة حمزة عبد الكريم فرصة لتعزيز موقفه داخل حسابات المدرب هانسي فليك، خاصة مع استمرار المنافسة على المراكز الهجومية في صفوف برشلونة.

ويأمل المهاجم المصري في مواصلة تقديم المستويات القوية خلال المباريات المقبلة، من أجل الحصول على فرصة أكبر مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.